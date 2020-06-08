مخيتاريان يحسم موقفه من الاستمرار مع روما الإيطالي

حسم الدولي الأرميني مخيتاريان نجم فريق روما الإيطالي والمعار من أرسنال الانجليزي حتي نهاية الموسم الحالي، موقفه من البقاء في صفوف فريق العاصمة الإيطالية. وقال مخيتاريان: " أحب نادي روما ومدينة روما وأفضل البقاء هنا، فلسفة النادي تناسبني تماماً أنا سعيد للغاية لتواجدي مع هذا الفريق". الفريق". واضاف: "مازلت مرتبطاً بعقد مع أرسنال ولن أكون متضرراً من العودة اليهم بنهاية الموسم الحالي، لكنني أفضل الإستمرار مع روما ليس فقط بالموسم المقبل، لكن لعدة مواسم مقبلة".

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