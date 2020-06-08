الأهلي يستفسر من اللجنة الأولمبية عن مصير شكوى رئيس الزمالك

أرسل النادي الأهلي خطاباً رسمياً ، اليوم الاثنين ، إلى اللجنة الأولمبية لمعرفة مصير الشكوى التي تقدم بها مسؤولو القلعة

الحمراء منذ عدة شهور ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.وطلب مسؤولو الأهلي معرفة مصير الشكاوى التي قدمها المجلس ضد رئيس الزمالك والخطوات التي تمت من جانب اللجنة الأولمبية.وكان الأهلي قد تقدم بشكاوى سابقة ضد رئيس الزمالك لعدة جهات بينها اللجنة الأولمبية.