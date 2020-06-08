أرسل النادي الأهلي خطاباً رسمياً ، اليوم الاثنين ، إلى اللجنة الأولمبية لمعرفة مصير الشكوى التي تقدم بها مسؤولو القلعةالحمراء منذ عدة شهور ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وطلب مسؤولو الأهلي معرفة مصير الشكاوى التي قدمها المجلس ضد رئيس الزمالك والخطوات التي تمت من جانب اللجنة الأولمبية.
وكان الأهلي قد تقدم بشكاوى سابقة ضد رئيس الزمالك لعدة جهات بينها اللجنة الأولمبية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يستفسر من اللجنة الأولمبية عن مصير شكوى رئيس الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.