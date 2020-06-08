مصطفي محمد نجم الزمالك يدخل عش الزوجية بعد غد الأربعاء

يحتفل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لنادي الزمالك، بزفافه بعد غدا الأربعاء، بعدما حصل على أذن منالجهاز الفني، واستغلالا لتوقف النشاط حاليا.
ويدخل مهاجم الفريق عش الزوجية بعدغد الأربعاء، على أن يكون الزواج فى شكل أسري مصغر طبقا للقرارات التى أعلنتها مجلس الوزراء مسبقا بمنع التجمعات وغلق كل الفنادق الخاصة بالأفراح.
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