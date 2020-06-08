تعرف على سيناريوهات إقامة نهائي كأس فرنسا

كشفت تقارير إذاعية اليوم الإثنين، عن سيناريوهات التي يدرسها اتحاد الكرة الفرنسي، لإقامة مباراة نهائي كأس فرنسا المقرر لها بين باريس سان جيرمان وديجون.
قالت إذاعة راديو "مونت كارلو" الفرنسية، سيتواصل مع إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسيهاتفيًا من أجل عرض عليه سيناريوهات إقامة مباراتي نهائي كأس فرنسا، التي ستكون ذهاب وعودة.
وأضافت الإذاعة الفرنسية، بأن الخيارات الثلاثة هي، الأولى إقامة المبارتين دون حضورجماهيري، أو تواجد حضور عدد جماهيري يصل ل ٥ آلاف متفرج، أو ٢٠ آلف متفرج، لافتة إلى أن رئيس الاتحاد الفرنسي يرغب بالخيار الأخير.
ووضع الاتحاد الفرنسي، موعد مبدئي و هو 25 يوليو و اول أغسطس، وجعلهما يوم جمعة بدلا من يوم السبت لتفادي العطلات الأسبوعية.
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