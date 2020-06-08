تطورات جديدة في ملف تمديد عقد ليونيل ميسي مع برشلونة

كشفت تقارير ايطالية عن تطورات جديدة في ملف تمديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع ناديه برشلونة الإسباني. وقالت صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية، أن ليونيل ميسي استقر علي الاستمرار مع افلريق الكتالوني وعدم الرحيل عن الفريق معتمداً علي الشرط الجزائي في عقده. أن ليونيل ميسي استقر علي الاستمرار مع افلريق الكتالوني وعدم الرحيل عن الفريق معتمداً علي الشرط الجزائي في عقده. ويصل خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ووكيل أعماله الي برشلونة منتص الشهر الجاري للاتفاق مع ادارة النادي الكتالوني حول تمديد عقد نجله والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

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