الزمالك ينفي التعاقد مع شركة خاصة لتجديد العضويات

شدد شريف حسين القائم بأعمال المدير التنفيذي بنادي الزمالك على أن تجديد الاشتراكات لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي يتم من خلال إدارة الاشتراكات داخل النادي فقط ولا يوجد أي أشخاص لهم علاقه بتجديد اشتراكات أي عضو. بالنادي يتم من خلال إدارة الاشتراكات داخل النادي فقط ولا يوجد أي أشخاص لهم علاقه بتجديد اشتراكات أي عضو. وأضاف حسين أن أي شخص آخر يدعي علاقته بالاشتراكات فهو نصاب وسيتم تقديم بلاغ ضده.

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