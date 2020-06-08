يواخيم لوف: خطوة استئناف الدوري الألماني جعلتنا نحظى بتقدير العالم

أشاد يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، بخطوة استئناف البوندسليجا، لافتًا إلى أنها كانت خطوة حاسمة للآخرين.

وأضاف لوف في تصريحات لموقع الاتحاد الرسمي لكرة القدم:" خطوة إستئناف الدوري كانت جيدة، جعلتنا تحظى بتقدير

هائل من العالم كله، كيف تمكنا من عودته".

وتابع مدرب منتخب الألماني:"أتمنى أن أجتمع مع لاعبي المنتخب قريبًا، لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية، بعد مرور ٦

شهور دون لعب المنتخب".

وواصل: "نتواصل ونتحدث مع اللاعبين بشكل منتظم كل أسبوع، حول الموقف الرياضي".

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وتسبب فيروس كورونا في توقف البوندسليجا منذ شهر مارس الماضي، والعديد من الدوريات الأوربية و العالمية الأخرى.

وقررت رابطة الدوري الألماني عودة منافسات البطولة المحلية في منتصف شهر مايو الماضي.