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يواخيم لوف: خطوة استئناف الدوري الألماني جعلتنا نحظى بتقدير العالم

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أشاد يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، بخطوة استئناف البوندسليجا، لافتًا إلى أنها كانت خطوة حاسمة للآخرين.

وأضاف لوف في تصريحات لموقع الاتحاد الرسمي لكرة القدم:" خطوة إستئناف الدوري كانت جيدة، جعلتنا تحظى بتقدير

هائل من العالم كله، كيف تمكنا من عودته".

وتابع مدرب منتخب الألماني:"أتمنى أن أجتمع مع لاعبي المنتخب قريبًا، لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية، بعد مرور ٦

شهور دون لعب المنتخب".

وواصل: "نتواصل ونتحدث مع اللاعبين بشكل منتظم كل أسبوع، حول الموقف الرياضي".

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وتسبب فيروس في توقف البوندسليجا منذ شهر مارس الماضي، والعديد من الدوريات الأوربية و العالمية الأخرى.

وقررت رابطة الدوري الألماني عودة منافسات البطولة المحلية في منتصف شهر مايو الماضي.

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