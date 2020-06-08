بالفيديو | جمهور الاتحاد السوري يواصل المؤازرة من أسطح المنازل أمام حطين

شوهد عدد من عشاق نادي الاتحاد السوري للمرة الثانية من بعد استئناف الدوري السوري الممتاز، يؤازرون الفريق على أسطح المنازل المُحيطة بملعب “السابع من نيسان” بمدينة حلب، أثناء مباراة الجولة الـ 19 أمام نادي حطين.

وانتصر الاتحاد بهدفين لهدف على حطين، في أجواء جماهيرية أضفت حماس وإثارة للمباراة، ودفعت اللاعبين نحو تقديم أفضل ما لديهم لمواصلة التقدم نحو مُقدمة الجدول.

ويُمنع حضور الجمهور في منافسات الدوري السوري من قبل جائحة فيروس كورونا، بسبب الظروف الأمنية غير المُستقرة في البلاد منذ اندلاع الثورة مطلع عام 2011 ومن ثم بعد ظهور جماعة تنظيم الدولة الإسلامية المعروفة إعلاميًا بـ “داعش”.

ورغم تحذيرات الجهات الحكومية من التجمعات والاتحاد السوري لكرة القدم، خاصةً بعد اكتشاف 16 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا في العاصمة دمشق صباح اليوم الاثنين، إلا أن جمهور نادي الاتحاد رفض التسليم بهذا الواقع، وأصر على الصعود إلى أسطح المنازل المُحيطة بملعب الإسماعيلية في حلب لمتابعة المباراة ليساعد فريقه بالهتافات على تحقيق الفوز، تمامًا مثلما فعلوا في مباراة الجولة الـ 17 التي انتصر فيها الاتحاد بهدفين دون رد على الشرطة.

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وحرص نجوم فريق الاتحاد على التوجه نحو الجمهور المتواجد على سطح المنزل ذو الخمسة طوابق الموجود خلف مرمى حطين فور اطلاق الحكم لصافرة نهاية اللقاء، من أجل تحيتهم وشكرهم على هذه المؤازرة الاستثنائية على مدار الـ 90 دقيقة.

وكان فيديو صعود جمهور الاتحاد على أسطح المنازل المحيطة لنفس الملعب في جولة استئناف الدوري السوري قبل 10 أيام، قد أثار جدلاً واسعًا في جميع أنحاء العالم، حيث تتخذ جميع الدول لإجراءات أمنية وطبية مشددة من أجل منع حضور الجمهور لمباريات كرة القدم، ولمنع التجمعات بمختلف أنوعها سواء خارج أو حول المناطق المحيطة بملاعب المباريات (اقرأ المزيد).

إلى ذلك، تقدم نادي الاتحاد الحلبي إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السوري برصيد 35 نقطة بعد ثلاث انتصارات متتالية منذ استئناف المسابقة، ليصبح على بُعد 8 نقاط فقط من المتصدر “تشرين” الذي فاز بصعوبة على ضيفه الساحل لحساب نفس الجولة اليوم الاثنين.