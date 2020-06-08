أرقام “العقد الأخير” في الدوري الإسباني تتوج برشلونة باللقب على حساب ريال مدريد

وخلال 7 من أصل 10 نسخ سابقة، تمكن نادي إقليم كتلونيا من التغلب على منافسه المباشر خلال المنعطف الأخير من المسابقة، مما يعني أن التاريخ في صالحه.

تفوق نادي برشلونة خلال العشرة مواسم الأخيرة، في حصد نقاط أكثر من غريمه الأزلي فريق ريال مدريد ، خلال الـ11 جولة الأخيرة بمسابقة الدوري الإسباني ، تمامًا مثل المباريات المتبقية على نهاية الموسم الحالي.

وتمكن البرسا من حصد 259 من أصل 330 نقطة ممكنة، بينما حصد اللوس بلانكوس 255 نقطة، وبهذا كان متوسط كل فريق من النقاط التي حصدها من أصل 33 نقطة 28.5 لصالح برشلونة و28.1 نقطة لريال مدريد.

ويرجع السبب في أن متوسط الفريق الملكي قريباً للغاية من البلاوجرانا، بفضل موسم 2015-2016 الذي حصد فيه برشلونة 21 نقطة فقط خلال الـ11 جولة الأخيرة، بينما حقق الريال العلامة الكاملة بحصده 33 نقطة.

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وكانت هذه هي المرة الوحيدة التي لا يفرط فيها واحد من الفريقين في نقطة واحدة في المنعطف الأخير من الدوري الإسباني في العقد الأخير.

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ومع ذلك، لم يسمح هذا التفوق وهذه العودة التاريخية للفريق الملكي تحت قيادة مدربه “زين الدين زيدان” من اقتناص لقب الدوري، الذي حسمه البرسا تحت قيادة مدربه آنذاك لويس إنريكي في الجولة الأخيرة.

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وما يلي آخر 10 مواسم والنقاط التي حققها كل فريق في الـ11 جولة الأخيرة فيها: