برشلونة على أبواب التعاقد مع نجم رايو فاييكانو “فابيان لوزي”

يقال إن برشلونة يسير على درب التعاقد مع نجم رايو فاييكانو المراهق “فابيان لوزي”، عن طريق عرض صيفي قدم لصاحب الـ 16 عامًاً ضمن صفقات الصيف.

تدرب لوزي البرازيلي المولد مع فريق رايو الأول في هذا العام، لكنه لم يظهر بعد بشكل كبير في فريق “باكو”، ولكن كافة المؤشرات تتحدث عن موهبة عالمية.

أثبت لوزي نفسه على أنه لاعب مميت على مستوى الشباب، مع أربعة مواسم متتالية كأفضل هداف للنادي الإسباني، وقد أظهر قدرات كبيرة أيضًا رفقة منتخب ناشئين إسبانيا، بعد ظهوره الدولي الأول في فبراير.

وفقًا لتقارير من ماركا، فإن رايو على دراية باهتمام برشلونة المتزايد بـ لوزي ، لكن فريق الدرجة الثانية عازم على إبقائه في مدريد لأطول فترة ممكنة.

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ولم يستجب اللاعب حتى الآن لعرض فاييكانو للتوقيع على عقد جديد طويل الأجل، حيث يشاع بالفعل أن “البلاوعرانا” في مفاوضات مع وكيله، وبات قريبًا من حسم التعاقد مع اللاعب الذي يُجيد اللعب في كافة مراكز الهجوم.

يذكر أن إدارة برشلونة سوف تلجأ خلال المرحلة القادمة، لتدارك الأزمة المادية، للتعاقد مع اللاعبين الشبان، واللاعبين بصفقات تبادلية وانتقالات مجانية، حيث خسر البرسا ما يقارب الـ100 مليون يورو بسبب تفشي فيروس “كورونا“.