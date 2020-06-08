رياضة | أسامة نبيه: استكمال الدوري في صالح الأهلي والزمالك وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أسامة نبيه: استكمال الدوري في صالح الأهلي والزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر السابق أنه يأمل في عودة بطولة الدوري الممتاز من جديد لأنه يصب في صالح أندية الأهلي والزمالك وبراميدز وذلك بعد توقفه في مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

أسامة نبيه: استكمال الدوري في صالح الأهلي والزمالك وبيراميدز

وقال نبيه في تصريحات صحفية: "استمرار مسابقة الدوري سيكون في مصلحة الأهلي والزمالك وبراميدز بعد وصولهم للمراحل الأخيرة في بطولتي أفريقيا وذلك من أجل تجهيز عناصرهم بالشكل المطلوب".

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وأضاف:"ما المانع من استكمال الموسم الحالي ثم الحصول على بعض الراحة قبل الموسم الجديد؟ خاصة أن فترة الـ3 أشهر التي حصلت عليها جميع الأندية بشكل إجباري تعتبر طويلة جداً".

وتابع:"في حالة استكمال الموسم فسوف تحتاج الأندية إلى 6 أسابيع من أجل الاستعداد".

وأردف قائلاً:"أما في حالة الإلغاء سيكون من وجهة نظري من الصعب تحديد بطل أو الهابطين".

واختتم نبيه تصريحاته قائلاً :"هناك عقبات من جانب بعض الأندية بشأن تحديد مصير الدوري، حيث يتحفظ البعض على تحمل نصيبه من قيمة الإجراءات الاحترازية".