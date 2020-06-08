رياضة | الحلواني يكشف عن أفضل المدربين في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الحلواني يكشف عن أفضل المدربين في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عمرو الحلواني الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود عن رأيه في أفضل مدرب بالدوري المصري هذا الموسم.

وقال الحلواني في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"هناك الكثير من المدربين المميزين في الدوري أمثال كابتن طارق العشري وإيهاب جلال وحلمي طولان وكابتن طلعت يوسف".

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وزاد :"شاركت معه الكثير من المدربين في الدوري المصري ومعظمهم مميزين للغاية، ومن يملك الخبرات بكل تأكيد هو مدرب كبير".

وواصل :"كل مدرب له ميزة وحقق نجاحات في الأندية التي تولى تدريبها، وأتمنى التوفيق لهم في المرحلة المقبلة".

والجدير بالذكر أن النشاط الرياضي في مصر يتوقف خلال هذه الأيام بسبب انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح فيروس كورونا.