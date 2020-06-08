رياضة | الحلواني: أحلم بالمشاركة في كأس العالم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الحلواني: أحلم بالمشاركة في كأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عمرو الحلواني الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود عن الحدث الرياضي الذي يحلم باللعب فيه خلال مسيرته الكروية.

وقال الحلواني في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"بكل تأكيد هو كأس العالم، فأي لاعب في العالم يحلم بالمشاركة بالمونديال".

وأضاف :"هذا هو طموح أي لاعب فاللعب في كأس العالم يعتبر بمثابة المكافأة أو الجائزة، وعقب اعتزال أي لاعب وبعد مرور السنوات الكثيرة سيذكر اسم من شارك".

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وأشار :"أرى بان منتخب مصر سيشارك في مرات كثيرة بكأس العالم خلال الفترة المقبلة لأن الجيل الحالي لديه طموح كبير ويتمنوا ىأن يكون مثل لاعبي أوروبا".

وزاد :"هناك لاعبون لديهم طموح بأن يكونوا مثل لاعبو أوروبا والدليل محمد صلاح من أفضل 3 لاعبين في العالم فضلا عن محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي وأحمد حجازي".

وواصل :"منتخب مصر في السنوات المقبلة سيكون في مكان أخر بفضل نوعية اللاعبين الصاعدة في الكرة المصرية".