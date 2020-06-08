رياضة | هاميلتون يطالب بإزالة تماثيل "العنصريين"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر هاميلتون يطالب بإزالة تماثيل "العنصريين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النجم المتوج بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1 ست مرات سابقة، البريطاني لويس هاميلتون نداء عاجلا إلى المسئولين في كل البلاد من أجل محو تماثيل ما أسماهم "العنصريين".

وجاء ذلك بعد أن شهدت مدينة بريستون أمس الأحد، إسقاط تمثال لتاجر رقيق، وذلك وسط موجة الاحتجاجات التي تشهدها بريطانيا ضد العنصرية.

وقال هاميلتون اليوم الاثنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي :"بلادنا كرمت رجلا باع العبيد الأفارقة! كل تماثيل العنصريين الذين جمعوا الأموال من بيع البشر، يجب أن تهدم! فأي هذه التماثيل التالي؟."

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وأُثيرت موجة من الاحتجاجات ضد العنصرية في بريطانيا تحت شعار "حياة السود مهمة".

فقد أثار حادث وفاة جورج فلويد، المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، في الولايات المتحدة في 25 مايو الماضي، بعد أن جثم شرطي أبيض على رقبته، موجة واسعة من الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد العنصرية وعنف الشرطة، وقد امتدت المظاهرات الاحتجاجية ضد العنصرية إلى المملكة المتحدة ودول أخرى في انحاء العالم.

وشهدت مدينة بريستول، إسقاط تمثال إدوارد كولستون، الذي كان تاجرا للرقيق في القرن السابع عشر، وجرى إلقاء التمثال في نهر أفون.