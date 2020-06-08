رياضة | أياكس: مانشستر يونايتد وريال مدريد يُريدان ضم فان دي بيك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أياكس: مانشستر يونايتد وريال مدريد يُريدان ضم فان دي بيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فان دير سار حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق والمدير التنفيذي لآياكس أمستردام الهولندي الحالي أن ريال مدريد مازال مهتماً بالتعاقد مع دوني فان دي بيك نجم خط الفريق الهولندي.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة أن مانشستر يونايتد يجهز عرضًا للتعاقد مع فان دي بيك علمًا بأن ريال مدريد لديه إتفاق مع فان دي بيك وآياكس الهولندي منذ الموسم الماضي.

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وقال فان دير سار في تصريحات صحفية:"من الواضح أن أندية مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد مهتمة بفان دي بيك".

وأضاف:"لن نرى صفقات بـ150 و200 مليون يورو لكن أعتقد أن قيمة لاعبي آياكس لا تزال مرتفعة فهم حاصلين على تعليم جيد وخبرة في الفوز ولعب كرة القدم الأوروبية".

وعن خروج ريال مدريد من سباق التعاقد مع فان دي بيك، اختتم فان دير سار تصريحاته قائلاً:"لن أجيب على ذلك، بعد دوري الأبطال المميز لنا العام الماضي كان هناك اهتمام بالفعل من الأندية بحكيم زياش وفان دي بيك في ذلك الوقت قلنا لهم (ليس هذا العام وستكون هناك فرصة جديدة العام المقبل)".