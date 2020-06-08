رياضة | كلام نهائي.. فايلر يطرد نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كلام نهائي.. فايلر يطرد نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحسم مصير صالح جمعة لاعب وسط الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وخرج صالح جمعة من حسابات رينيه فايلر منذ تولي المسؤولية، ولم يدخل فى أى قائمة مباريات للنادي الأهلي أو حتي المران الجماعي مع الفريق، مما يجعل اللاعب أصبح قريب من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

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وكان فايلر قد صرح من قبل عن عدم حاجته لخدمات صالح جمعة وانه خارج خساباته، وعليه الخروج للمشاركة مع فريق أخر، مما يجعل اللاعب خارج حسابات المدرب السويسري وليس في خطته.

وكشفت تقارير صحفية أن الاعب يبحث عن عروض للرحيل عن النادي الأهلي بنهاية الموسم بعدما خرج من حسابات المدير الفنى السويسري للفريق رينيه فايلر.