رياضة | مفاجأة.. الكشف عن السبب الحقيقي وراء رفض علي معلول مغادرة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الكشف عن السبب الحقيقي وراء رفض علي معلول مغادرة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي فكرة الرحيل عن الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض السعودية والإماراتية لضم علي معلول في الصيف وأبرزها عرض ضخم من نادي العين الإماراتي.

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ولكن قام معلول برفض كل العروض المقدمة له في الفترة الماضية مؤكدا أنه يريد الاستمرار مع الأهلي حتى نهاية عقده مع الفريق.

وكشفت تقارير صحفية تونسية أن علي معلول رفض فكرة الرحيل عن النادي الأحمر بسبب العلاقة القوية بينه وبين جماهير القلعة الحمراء وارتباطه القوي بالفريق.

يذكر أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر أكد على رفضه التام لفكرة رحيل معلول عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.