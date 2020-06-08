رياضة | رئيس برشلونة السابق يتحدث عن موقف مثير جمعه بـ"لويس فيجو"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة السابق يتحدث عن موقف مثير جمعه بـ"لويس فيجو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث رئيس برشلونة السابق جاسبارت عن موقف سابق جمعه بنجم الفريق الكتالوني المعتزل ، لويس فيجو.

وقال جاسبارت في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية: "أُفضل أن أجري استفتاء في كاتالونيا على أن يفوز نادي برشلونة بلقب الدوري أو دوري أبطال أوروبا".

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وتابع: "إذا لم يفز النادي هذا العام يمكنه المحاولة مرة أخرى العام المقبل لكن بالاستفتاء إذا صوت الشعب ضد الانفصال فعلينا أن نحترم النتيجة ونصمت 100 عام على الأقل".

وواصل: "في نفس الليلة التي انتخبت فيها رئيسا لبرشلونة اتصل بي فيجو وقال لي: جوان لدي تذكرتان. واحدة إلى مدريد والأخرى إلى برشلونة. قلت له: سأقلك من المطار".

واختتم رئيس نادي برشلونة السابق: "قبل أن أكون رئيساً كنت نائب الرئيس لـ 22 عاما وتحملت المسؤولية حتى أخذ 100 ألف شخص مناديلهم وطلبوا مني العودة إلى المنزل. لقد استمعت إليهم ورحلت".