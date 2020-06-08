رياضة | قرار نهائي.. مانشستر يونايتد يعلن موقفه من رحيل بوجبا لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار نهائي.. مانشستر يونايتد يعلن موقفه من رحيل بوجبا لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف موقع (لو10 سبورت) الفرنسي، عن موقف مانشستر يونايتد الإنجليزي، من رحيل نجم الفريق الفرنسي بول بوجبا إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي.

وذكر الموقع الفرنسي، أن مانشستر استقر على موقفه النهائي من رحيل بوجبا إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

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وينتهي عقد بوجبا مع الشياطين الحمر في صيف 2021، وأشارت التقارير إلى أن بوجبا يرغب في مغادرة الشياطين الحمر في نافذة الانتقالات القادمة.

وأوضح موقع لو10 سبورت الفرنسي، أن مانشستر يونايتد لا ينوي بيع بوجبا هذا الصيف، على الرغم من خطر خسارته مجانًا في يونيو المقبل، حال تمسكه بعدم تجديد عقده.

وشارك بوجبا في 8 مباريات فقط مانشستر يونايتد هذا الموسم لحساب جميع المسابقات، بسبب تعرضه لإصابات مختلفة في الكاحل.