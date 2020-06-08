رياضة | مفاجأة بشأن الراحلين عن الزمالك في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة بشأن الراحلين عن الزمالك في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي الزمالك مفاجأة بشأن الأنباء المنتشرة في الفترة الأخيرة حول أسماء الراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت قناة الزمالك الرسمية أن كل الأنباء المنتشرة حول رحيل كل من محمد أوناجم أو كاسونجو كابونجو أو أي لاعب أخر في الصيف القادم غير صحيح.

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وكشفت قناة الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون لم يستقر حتى الآن على أسماء اللاعبين الذين سيرحلون عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

كما أشارت القناة إلى أن كارتيرون متمسك بخدمات محمد عبد الغني مدافع الزمالك ويرفض نهائيا فكرة رحيله في الصيف وليس مثلما يقال أنه لا يمانع في رحيله.

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.