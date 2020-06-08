رياضة | مفاجآت بالجملة في قائمة أغلى اللاعبين بالعالم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجآت بالجملة في قائمة أغلى اللاعبين بالعالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت دراسة صادرة من المركز الدولي للدراسات الرياضية عن مفاجأة كبيرة بشأن قائمة أكثر الأغلى في العالم في الفترة الأخيرة، حيث جاء في الصدارة نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي.

وتبلغ قيمة مبابي الحالية -وفقا للمركز- 259.2 مليون يورو حيث يتصدر قائمة أغلى لاعبي العالم متفوقا على رحيم سترلينج (مانشستر سيتي، 194.7 مليون يورو) وجادون سانشو (بوروسيا دورتموند، 179.1 مليون يورو) وترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول، 171.1 مليون يورو) وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد، 152.3 مليون يورو)، ويأتي خلفهم المصري محمد صلاح (ليفربول، 144.9 مليون يورو).

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وفي الدوري الإسباني أغلى لاعب هو الفرنسي أنطوان جريزمان (برشلونة 136.4 مليون يورو) ويأتي في المركز الثامن بالقائمة، بينما احتل البرتغالي الشاب جواو فيليكس (لاعب أتلتيكو مدربد 107.9 مليون يورو) المركز الـ14 ، متفوقا على النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم دورتموند الذي بلغت قيمته 107.3 مليون يورو.

كما جاء الإسباني رودري هرنانديز لاعب وسط السيتي في المركز الـ21 وقيمته 101.5 مليون يورو متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الذي جاء في المركز الـ23 وقيمته 100.1 مليون يورو، ومواطنه لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الذي بلغت قيمته 98.9 مليون يورو.

وشهدت القائمة سقوطا ملحوظا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي جاء في المركز الـ70 بعدما بلغت قيمته 62.8 مليون يورو.