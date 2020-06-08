رياضة | مفاجأة.. أوناجم يدرس الرحيل عن الزمالك في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. أوناجم يدرس الرحيل عن الزمالك في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس المغربي محمد أوناجم نجم نادي الزمالك اتخاذ قرار بالرحيل عن صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية مغربية أن نادي الوحدة السعودي أظهر اهتمام بالتعاقد مع أوناجم في الصيف القادم.

وأشارت التقارير إلى أن أحد مسئولو نادي الوحدة تواصل مع أوناجم لمعرفة موقفه من الانضمام إلى الفريق في الصيف القادم.

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وكشفت التقارير أنه من المتوقع أن يوافق أوناجم على الانضمام إلى الوحدة في الصيف في حالة قام مسئولو الزمالك بضم لاعبين أجانب آخرين وسينتقل للفريق على سبيل الإعارة فقط ليتخلص من الضغوطات التي يتعرض لها قليلا.

يذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء كان قد أكد أنه يرفض فكرة رحيل أناجم عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وقد شارك محمد أوناجم في 22 مباراة حتى الآن مع نادي الزمالك خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع 4 أهداف آخرين.