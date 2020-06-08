رياضة | عاجل.. محمد صلاح مهدد بالغياب عن ليفربول أمام إيفرتون

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد صلاح مهدد بالغياب عن ليفربول أمام إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إنجليزية، مفاجأة صادمة لعشاق ليفربول الإنجليزي، بعدما اشارت إلى أن النجم المصري محمد صلاح مهاجم الريدز مهدد بالغياب عن مباراة إيفرتون المقبلة.

وتابعت التقارير، أن صلاح تعرض لإصابة خلال تدريبات فريقه، مما أبعده عن المباراة الودية الداخلية التي أقيمت بين فريقين من الريدز.

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وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن صلاح تسبب في إثارة القلق داخل ليفربول بعد تعرضه لإصابة منعته من المشاركة في تدريبات فريقه استعدادا لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي ليفربول مع نظيره إيفرتون في ديربي "الميرسيسايد" في الـ21 من يونيو الجاري، بعد استئناف منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف.