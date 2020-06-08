رياضة | عبد الناصر محمد لـ"الخليج 365 الرياضي": إلغاء الموسم الحل الأنسب لسلامة الجميع

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عبد الناصر محمد لـ"الخليج 365 الرياضي": إلغاء الموسم الحل الأنسب لسلامة الجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق السابق لفريق إف سي مصر أنه مع إلغاء الموسم الحالي واعتباره كأنه لم يكن ، وبداية موسم جديد، عقب انتهاء ذروه تفشي مرض الكورونا.

وقال عبد الناصر محمد في تصريح خاص لـ "الخليج 365 الرياضي" : علي كل نادي إعادة ترتيب الأوراق في فتره التوقف بسبب الظروف العصبية التي يمر بها العالم من جراء جائحة كورونا ، بجانب الأخد بالإجراءات احترازية لسلامة الجميع".

وأشار إلى أنه لابد من إعادة تأهيل اللاعبين بدنيا وفنياً، عن طريق فترة إعداد مناسبة، بعد فتره الراحة الطويلة للاعبين، في الحجر المنزلي منذ أكثر من ثلاثة شهور.

