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رياضة | عبد الناصر محمد لـ"الخليج 365 الرياضي": إلغاء الموسم الحل الأنسب لسلامة الجميع

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عبد الناصر محمد لـ"الخليج 365 الرياضي": إلغاء الموسم الحل الأنسب لسلامة الجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق السابق لفريق إف سي مصر أنه مع إلغاء الموسم الحالي واعتباره كأنه لم يكن ، وبداية موسم جديد، عقب انتهاء ذروه تفشي مرض الكورونا.

وقال عبد الناصر محمد في تصريح خاص لـ "الخليج 365 الرياضي" : علي كل نادي إعادة ترتيب الأوراق في فتره التوقف بسبب الظروف العصبية التي يمر بها العالم من جراء جائحة ، بجانب الأخد بالإجراءات احترازية لسلامة الجميع".

وأشار إلى أنه لابد من إعادة تأهيل اللاعبين بدنيا وفنياً، عن طريق فترة إعداد مناسبة، بعد فتره الراحة الطويلة للاعبين، في الحجر المنزلي منذ أكثر من ثلاثة شهور.

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وفي سياق متصل ، واصلت اللجنة الطبية العليا التي شكلها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، مع وزارة الصحة، وضع الضوابط والإجراءات الطبية اللازمة لاستئناف النشاط الرياضي مرة أخرى هذا الموسم بعد التوقف.

وشددت اللجنة على توقيع فحص pcr على كل لاعب قبل وبعد كل مباراة، حال استئناف مباريات الدوري العام هذا الموسم، وكذا الحال في باقي المسابقات للتأكد من عدم وجود إصابات بين اللاعبين.

وتسعى اللجنة من هذا الإجراء إلى سرعة اكتشاف أي لاعب يصاب بفيروس كورونا لعزله بعيداً عن باقي اللاعبين منعاً لتفشى العدوى، للحفاظ على السلامة العامة.

وطُرحت خلال الفترة الماضية حلولًا واقتراحات عديدة لاستئناف مباريات الدوري العام، التي توقفت منذ منتصف مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

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