رياضة | آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الاستسلام في صفقة التعاقد مع رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وقرر مجلس النادي الأهلي، توفير مبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني من أجل شراء اللاعب بصفة نهائية، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحدد الأهلي، مبلغ 4 مليون جنيه إسترليني لشراء رمضان صبحي، جناح الفريق المعار من قبل هدرسفيلد تاون الإنجليزي، حتى نهاية الموسم الجاري.

Advertisements

وكان نادي هدرسفيلد الإنجليزي، حدد سعر 9 ملايين جنيه إسترليني من أجل التخلي عن رمضان صبحي في الصيف، بينما حدد 4 ملايين إسترليني من أجل تجديد الإعارة.

ويرفض النادي الأهلي، دفع أكثر من 4 ملايين جنيه إسترليني لضم رمضان صبحي لأن خزينته لن تتحمل الرقم المطلوب من النادي اللندني.

وأبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، تمسكه باستمرار رمضان صبحي بين صفوفه الموسم الجديد، خاصةً أنه أحد أبرز نجومه.

ويرغب فايلر، بالاحتفاظ بجميع نجومه، خاصةً أنه ينافس على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، وينتظر مواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي البطولة.