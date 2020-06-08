رياضة | الوحدة الإماراتي يبدأ في البحث عن صفقات مميزة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الوحدة الإماراتي يبدأ في البحث عن صفقات مميزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي الوحدة الإماراتي في البحث عن صفقات جديدة من أجل تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خاصة بعد رحيل سيباستيان تيجالي إلى مواطنه النصر.

قالت صحيفة البيان، اليوم الإثنين، "في المقابل يستمر مع الفريق اللاعبان الكونغولي باول مبوكو، والكوري لي ميونج".

وكانت تقارير أشارت إلى أن مهاجم الظفرة، جواو بيدرو، أحد المرشحين للانتقال إلى الوحدة، إلا أنه إلى الآن لم يتم تقديم عرض رسمي للاعب، بجانب إعلان الظفرة تمسكه باللاعب.

الاتحاد الإماراتي يعلن القرار النهائي بشأن مصير الدوري مطلع يوليو

وفي سياق متصل، أكدت تقارير صحفية إماراتية، أن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم سيحسم مصير بطولتي دوري الخليج العربي ودوري الدرجة الأولى عن الموسم الحالي مطلع يوليو المقبل.

وأشارت التقارير، إلى أن الاتحاد الإماراتي سيتخذ قرارا نهائيا في نهاية يونيو الحالي وبداية يوليو المقبل، سواء باستكمال المباريات المتبقية أو بالإلغاء.

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ويحسم الاتحاد مصير البطولتين بعد التشاور مع الجهات المعنية المسؤولة عن التعامل مع جائحة كورونا ، حيث ستتم مراعاة سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية قبل اتخاذ القرار النهائي ، حسبما أفادت صحيفة "البيان" الإماراتية بموقعها الإلكتروني اليوم الاثنين

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي رابطة المحترفين يعكفون علي وضع كافة السيناريوهات المتعلقة بمصير دوري الخليج العربي وفق روزنامة الاتحاد الآسيوي، حيث لم يصدر حتى الآن قرار استكمال دوري أبطال آسيا بشكل رسمي، ومن المتوقع أن تعقد لجنة المسابقات في الاتحاد القاري اجتماعا خلال الأيام المقبلة لاعتماد الموعد النهائي وإبلاغ الاتحادات الوطنية به، وان كانت المؤشرات تشير إلي استكمال المباريات في بداية سبتمبر المقبل، من خلال اقامتها بنظام التجميع في عدة دول، وستكون الإمارات من بينها بعد أن أبدت استعدادها لاستضافة المباريات.

ويتوقع تحديد شهر أكتوبر لإقامة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة للتأهل ألي مونديال 2022 وكاس آسيا 2023، ما يعني ازدحام الروزنامة بالعديد من البطولات وضيق الوقت.

في الوقت نفسه أبدت العديد من الأندية تحفظها على استئناف التدريبات في منتصف يوليو المقبل، بسبب ارتفاع درجة الحرارة خلال هذه الفترة لما يفوق 40 درجة مئوية، مما سيكون له الأثر السلبي علي سلامة اللاعبين خاصة وأنه يصعب المغامرة بإقامة معسكرات تدريبية خارجية، في ظل جائحة كورونا وطالبت الأندية بضرورة الاستعجال بتحديد مصير المسابقات المحلية من أجل وضع خطط وبرامج الموسم الجديد.

في المقابل ، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد ، عودة الفرق الكروية للتدريبات خلال يوليو المقبل تمهيدا لاستكمال دوري الخليج العربي في أغسطس المقبل ، إلا في حال وجود ظرف قهري يحول دون ذلك.

وقال النعيمي في تصريحات إعلامية نقلتها الصحيفة إن كل المؤشرات تدل على قدرتنا على إكمال المسابقة في أغسطس ، وقال : "نتشاور مع الجهات المعنية قبل التوصل لقرار نهائي لأن صحة وسلامة اللاعبين أولوية أولى لنا".