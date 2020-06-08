رياضة | حوار - حفيظ دراجي لـ "الخليج 365": ليفربول يستحق لقب البريميرليج.. وهذا رأيي في قضية نادي القرن بين الأهلي والزمالك.. ولا أحبذ المقارنة بين صلاح ومحرز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حوار - حفيظ دراجي لـ "الخليج 365": ليفربول يستحق لقب البريميرليج.. وهذا رأيي في قضية نادي القرن بين الأهلي والزمالك.. ولا أحبذ المقارنة بين صلاح ومحرز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ولد المعلق الجزائري حفيظ دراجي في 10 أكتوبر 1964 حصل صاحب الـ 55 عام على شهادة بكالوريس آداب عام 1984، ثم قام بعدها في دراسة معهد الإعلام والاتصال وتخرج منها عام 1988 حاصلًا على شهادة ليسانس الإعلام.

بدأ عمله الصحافي في التلفزيون الجزائري عام 1989 بعد أن كان لاعباً في نادي مولودية الجزائر، أمضى حوالي 20 عاماً من العمل الصحفي، معلقاً ثم مقدم برامج رياضية وسياسية واجتماعية أيضاً، تحصل حفيظ على عديد التكريمات والجوائز في الجزائر وخارجها من بينها جائزة اللجنة الأولمبية الدولية للرياضة والإعلام عام 2004 وجائزة أفضل معلق عربي عام 2001 من جريدة الأحداث المغربية.

كان يعمل في التلفزيون الجزائري معلقًا على مباريات كرة القدم ثم أصبح مُنتجاً لبرنامج أرقام وتعاليق، بعدها برنامج ملاعب العالم بدءًا من عام 1990 إلى غاية 2002، كما قدم أيضاً عددا من البرامج الاجتماعية والسياسية مثل حوار مع المجتمع، وبرنامج سهرة الأحلام. عُيّن بعدها رئيس تحرير القسم الرياضي في تلفزيون الجزائر بين عامي 1997 حتى 2002، ثم مديرا للأخبار من عام 2002 حتى عام 2003، ثم مساعد المدير العام مكلف بالرياضة 2003 حتى 2006 ومدير عام مساعد من عام 2006 إلى غاية 2008 أين التحق للعمل في قناة الجزيرة الرياضية ويعمل حاليا في قناة بي إن سبورت القطرية.

وإليكم نص الحوار:-

1- هل تؤيد قرار عودة الدوري الإنجليزي والإسباني مرة أخرى؟ ولماذا؟

بالطبع أؤيد قرار عودة الدوريات في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وخاصة بعد تجربة ألمانيا كانت موفقة بشكل كبير، ولم تحدث فيها مشاكل كثيرة ومن جهة أخرى أن الكرة مهمة جدا في حياة الناس، عودة الدوريات الخمسة الكبرى تعني بداية عودة أمل والحياة إلى طبيعتها، حتى بدون جمهور وعبر شاشات التليفزيون والأنترنت فمجرد الحديث عن الكرة يخلي الناس تتنفس، وتشعر بأن الحياة بدأت تعود.

2- هل يستحق ليفربول لقب البريميرليج؟ ولماذا؟

نعم ليفربول يستحقها بجدارة واستحقاق، أعتقد هو من أكثر الأندية استحقاقا للتتويج بلقب الدوري بهذا الفارق الكبير 20 نقطة، وكونه لم يخسر على مدى 30 جولة إلا في مباراة واحدة أمام واتفورد، وأمتداد لإنجازاته بالفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، كلها أرقام ونتائج تدل على أن هذا الفريق هو الأفضل في العالم ويستحق لقب البريميرليج.

3- من الأقرب لحسم لقب الليجا الإسبانية؟

هذا الموسم من أصعب المواسم في الليجا، دائما مايكون البرسا أو الريال ينفرد بالصدارة قبل 10 أو 15 جولة وحتى بعد مرحلة الدور الأول ينفرد أحدهم بفارق كبير وأعتقد سيكون هذا الدوري ممتع، وكان ممكن أن يكون أكثر امتاعا لولا توقف لمدة 3 أشهر ولكن أعتقد المتعة فوق أرضية الميدان ستتواصل والصراع أيضا والفريقان يستحقان التتويج بلقب هذا الدوري بالنظر لمشوراهم في الجزء الأول من الموسم وأعتقد بأن التنافس سيكون لأخر جولة بالليجا.

4- دائمًا مايكون هناك مقارنات بين صلاح ومحرز.. من وجهة نظرك من يكون الأفضل بينهما وماينقص الأخر؟

هذه مقارنات جماهيرية وإعلامية بالدرجة الأولى، ولا أحبذ مثل هذه المقارنات كلاعبين في نفس الجيل أو بين لاعبين في أزمة وأجيال مختلفة، ولا واحد منهم ينقصه مقاومات الآخر لكن كل واحد منهم لا يمكن أن يكون مثل الآخر.. أعتقد بأن مقاومات صلاح كبيرة جدًا وجعلت منه واحد من أفضل لاعبي العالم في تصنيفات الموجودة ورياض أيضًا من أفضل اللاعبين مع ليستر ومانشستر سيتي وليفربول بالنسبة لصلاح في أخر 3 مواسم لهم مع أنديتهم، ومن وجهة نظري الشخصية هما نجمان كبيران، كل واحد عنده مقاوماته وإمكانياته وقدراته ومبهر مع فريقه ومع منتخب بلاده وهذا هو الأهم.

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5- رشح لي موهبة عربية قادرة على التوهج مثل صلاح ومحرز

يوجد لاعبين عرب في مواقع مختلفة داخل الملعب بعكس المواقع التي يركز عليها الأعين كالمهاجمين مثل صلاح ومحرز وزياش ولكن في لاعبين وسط ومدافعين لديهم قدرات فنية ومهارية كبيرة جدا يمكن أن تجعل منهم من أفضل اللاعبين في مواقعهم، ولكن صلاح ومحرز ظاهرة كبيرة والمواهب العربية موجودة سواء في أوروبا أو في البلاد العربية تنتظر الفرصة التي منحت لمحرز وصلاح.

6- الدوري الإيطالي.. هل سيحسم يوفنتوس اللقب كعادته أم إنتر ونابولي قادرين على المنافسة؟

في الحقيقة يوفنتوس الأقرب للتويج بلقب الدوري وخاصة بعد فوزه في المباراة الأخيرة على الانتر، ويكفي على الإنتر أن ينافس اليوفي حتى الان ولكن من يدري كل شئ متوقف على طبيعة العودة لهذه الأندية ومن سيؤثر فيه أكتر هذا التوقف لمدة 3 أشهر، وأعتقد يوفنتوس صاحب الـ8 تتويجات المتتالية الأخيرة هو الأقرب للفوز الـ 9، ولكن يبقى الانتر لو يفوز باللقب لانه يستحق أيضا بطوال المنافسة طوال الموسم مع قوة اليوفي.

7- هل تسرعت الحكومة الفرنسية في إنهاء الدوري الفرنسي وحسم اللقب لباريس سان جيرمان؟

أعتقد بأن الحكومة الفرنسية تسرعت وهي لا ترضى بأن يقال عنها بأنها تسرعت عندما كانت الدولة الأوربية الأولى برفع إجراءات الحظر فرنسا اليوم بدأت بالعودة إلى حياتها الطبيعية لذلك كثر الكلام حول مدى الأحقية في إنهاء الدوري بالنسبة للفرنسيين إلغاء سابق لأوانه وأنا أيضا أعتبره سابق لأونه كان يمكن لهم أن ينتظروا قليلا خاصة أن الدوري لم يبقى عليه كثيرا مقارنة بإنجلترا.

8- من وجهة نظرك من الأقرب لحسم لقب دوري أبطال إفريقيا هذا العام؟ ومن هم فريقي النهائي؟

من وجهة نظري الـ4 فرق الإفريقية المتأهلة كلها مترشحة وهذا الكلام قبل التوقف، ولكن بعد التوقف من يدري ولا نعلم مدى تأثر الفرق الـ4 واللاعبين وتأثير جائحة كورونا على الفرق ولكن على الورق أن جميع الفرق مرشحين وأن كنت رشحت من قبل أن يكون في النهائي فريقان مصريان أو فريقان مغربيان في كلتا الحالتين النهائي سيكون في المستوى والفريق المتوج سيكون بجدارة واستحقاق ولكن خلينا نقول بأن الفرق الـ 4 المتأهلة تستحتق الفوز باللقب.

9- أفضل مباراة قمت بالتعليق عليها؟ عربية .. أوروبية.. إفريقية

الأمر نسبي في أفضل مباراة علقت عليها وبالنسبة لي تبقى مباراة أم درمان في السودان بين الجزائر ومصر هي أفضل ذكرى وتبقى مباراة نصف النهائي بين الجزائر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا واحدة من أفضل المبارايات التي علقت عليها، أما المباريات الأوربية فهي كثيرة جدا ولكن الأفضل لي عندما كنت في التليفزيون الجزائري نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ عام 1999 وكان البافاري متقدم بهدف ولكن عاد اليونايتد بهدفين في الوقت بدل الضائع وتوج الشياطين الحمر باللقب وكان نهائي رائع جدا.

10- ما رأيك في أزمة نادي القرن الإفريقي بين الأهلي والزمالك وهل كان يستحقها الفريق الأحمر أم الأبيض؟

بوضوح الفريقان يستحقان نظريا وعلى الورق بأن يصنفا ضمن نوادي القرن ولكن تعود الأفضلية للأهلي أو الزمالك فهذا يرجع للكاف وحده، وتعود للشروط التي وضعها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ولا يمكن أن تناقش النتيجة في نهاية المطاف، جميل أيضا أن يكون هناك جدال حول الشروط الموضوعة في احتساب النقاط ولكن في النهاية مادام تم اختيار الأهلي هو الأفضل لاعبتارات وشروط فهو كذلك، أما الزمالك لديه أيضا تاريخ كبير ويعتبر من افضل الأندية في القرن العشرين.