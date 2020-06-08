شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة ميشيل برودوم من تدريب ستاندرليج البلجيكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقال ميشيل برودوم من تدريب ستاندرليج البلجيكي، اليوم الإثنين، لينهي عدة أسابيع من التكهنات بشأن مستقبله.

وسيبقى برودوم، صاحب الـ61 عامًا، نائبًا لرئيس النادي، إضافة للدور الذي يلعبه في أكاديمية ستاندرليج.

وقال برودوم، في مقابلة عبر الفيديو لموقع النادي على الإنترنت: «يجب أن أكون أمينا مع نفسي في هذا العمر، وأن أسأل نفسي هل أملك الطاقة للاستمرار وسط كل هذه الضغوط التي يواجهها أي مدرب؟.

وتابع: «فترة العزل العام كانت فرصة مثالية للإجابة على هذا السؤال. لا أري نفسي مدربًا في المستقبل».

وبدأ برودوم مسيرته في ستاندرليج، ولعب في بطولتين لكأس العالم في 1990 و1994، وخاض 58 مباراة مع منتخب بلجيكا، وقضى 5 سنوات في العملاق البرتغالي بنفيكا، حيث عمل مديرًا فنيًا، وأشار عليهم بالتعاقد مع المدرب جوزيه مورينيو في 2000.

وقضى برودوم 3 فترات منفصلة مع النادي، وقاده للفوز بلقب الدوري في بلجيكا في 2008، كما فاز باللقب مع كلوب بروج في 2016، وحقق لقب كأس هولندا مع تفينتي في 2011.

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