شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة «ساسي».. بدء معسكر منتخب تونس وسط إجراءات صحية صارمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد المنتخب التونسي الأول للتدريبات من جديد، اليوم الإثنين، وسط ترتيبات صحية نموذجية وصارمة، وفقًا لما ذكرته صحيفة الصباح التونسية.

وقبل إجراء الحصة التدريبية الأولى التي خاضها اللاعبون الـ13، الذين انتظموا في المعسكر، ومن بينهم فرجاني ساسي، لاعب الزمالك، وفخرالدين بن يوسف، لاعب الإسماعيلي، خضع الجميع لفحوصات طبية، تماشيا مع البروتوكول الصحي الذي وضعته الجامعة التونسية لكرة القدم، وتمت المصادقة عليه من قبل السلطات المعنية، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

كما تم تعقيم حجرات الملابس والكرات والعشب، وموقع التدريبات بالكامل وكل المعدات التي يستخدمها اللاعبون والجهاز الفني والإداري.

معسكر منتخب تونس

معسكر منتخب تونس

معسكر منتخب تونس

معسكر منتخب تونس