شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مستحقات «الننى» مع بشكتاش التركى تقترب من النهاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعب المصرى محمد الننى مع فريقه بشكتاش التركى انفراجة كبيرة. وكشفت صحيفة «أقسام» التركية عن توصل إدارة بشكتاش لاتفاق نهائى مع الننى بخصوص جدولة مستحقاته المالية المتأخرة.

وأكدت أكثر من وسيلة إعلامية في تركيا أن إدارة بشكتاش أنهت الاتفاق مع الننى حول جدولة مستحقاته المتأخرة بعدما رفض اللاعب فكرة تخفيض عقده مع الفريق بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث هدّد اللاعب المصرى بفسخ عقده فورًا مع الفريق من أجل الحصول على مستحقاته.

وتبدو الرؤية غامضة بالنسبة لبقاء الننى مع بشكتاش في الموسم الجديد، خاصة مع نهاية إعارته عقب الموسم الحالى. ويرتبط الننى بعقد مع آرسنال الإنجليزى وسيعود إلى صفوفه في الموسم المقبل، حيث كان قد رحل بناءً على قرار المدير الفنى السابق للمدفعجية الإسبانى أوناى إيمرى.