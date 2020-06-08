شكرا لقرائتكم خبر عن موعد أولى مباريات بروميتش «حجازي» بعد استئناف دوري الدرجة الأولى الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت رابطة أندية كرة القدم في إنجلترا، اليوم الإثنين، إن فولهام وبرنتفورد، اللذين ينافسان على الصعود للدوري الممتاز، سيفتتحان المواجهات في ملعب كرافن كوتيدج، عند استئناف دوري الدرجة الأولى في 20 يونيو، بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا.

ويستضيف وست بروميتش، صاحب المركز الثاني، والذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي، منافسه برمنجهام سيتي، في وقت لاحق من اليوم ذاته، بينما يحل ليدز يونايتد المتصدر ضيفًا على كارديف سيتي التاسع، في 21 يونيو، في جدول معدل لاستكمال موسم 2019-2020.

وتوقفت كرة القدم في إنجلترا منذ منتصف مارس بسبب الوباء، لكن رابطة الأندية أعلنت في وقت سابق هذا الشهر عزمها استئناف الموسم بدون جمهور في 20 يونيو، شريطة الوفاء بكل الشروط الصحية، واتباع إشادات الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس، وحصول الأندية على موافقة السلطات المحلية لاستضافة مباريات على ملاعبها.

ويتصدر ليدز يونايتد الترتيب برصيد 71 نقطة بعد 37 مباراة متفوقا بنقطة واحدة على وست بروميتش، وتتبقى 9 جولات على النهاية.