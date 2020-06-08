شكرا لقرائتكم خبر عن ديباي يعود لتدريبات ليون بعد غياب 6 أشهر بسبب الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نادي أولمبيك ليون الفرنسي، اليوم الإثنين، إن الدولي الهولندي ممفيس ديباي سيعود إلى التدريبات، بعد 6 أشهر من تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة.

وأصيب لاعب أيندهوفن ومانشستر يونايتد السابق، البالغ من العمر 26 عامًا، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، خلال مشاركته مع ليون أمام ستاد رين في الدوري، في 15 ديسمبر الماضي.

وخضع ديباي لفحوصات طبية في ناديه، قبل استئناف التدريبات في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وينتظر ليون قرار الاتحاد الأوروبي «يويفا»، بشأن استئناف دوري أبطال أوروبا، حيث فاز الفريق بملعبه «1-0» في ذهاب دور الـ16 على يوفنتوس بطل إيطاليا.

وستمنح عودة ديباي دفعة معنوية كبيرة لليون، إذ سجل اللاعب 9 أهداف في 12 مباراة بالدوري الفرنسي، و5 في 5 مباريات بدوري الأبطال هذا الموسم.

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