شكرا لقرائتكم محمود عزت يبحث الرحيل عن صفوف سموحة فى الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث محمود عزت مدافع سموحة الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد تقلص فرص مشاركته مع الموج الأزرق خلال الفترة الماضية ، ورغبته فى المشاركة بشكل أساسى للعودة من جديد لصفوف المنتخب الوطنى بعد فترة من التألق خاضها اللاعب مع سموحه خلال الموسمين الماضيين.

كانت الإصابة قد حرمت اللاعب من التألق مع سموحه فى الموسم الحالى ، وهو ما ادى لخروجه من الحسابات بعد تعافيه من الإصابة بشكل كامل ، إلا أنه يرفض الأستمرار على دكة البدلاء ويرغب فى دراسة العروض التى وصلته والإختيار الأفضل على أمل العودة للمشاركة من جديد .

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من ناحية اخرى أكد حمادة صدقي نجم الكرة المصرية السابق والمدير الفني الحالي لسموحة أن رغم توقف النشاط الكروي في مصر والعالم إلا أن فريقه يداوم على خوض التدريبات المنزلية، كاشفاً أنه يتابع استعدادات اللاعبين استعداداً لاستئناف النشاط بالفيديو كونفرنس، وقال حمادة صدقي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامي إبراهيم عمر :"لاعبو سموحة تنازلوا من انفسهم عن أجزاء من مستحقاتهم لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، والجهاز الفنى يتقاضى نصف راتبه منذ شهور تقديراً للأزمة الراهنة وسط تفاهم وتقدير من جميع عناصر المنظومة فى النادى حتى تعود الامور لطبيعتها فى أقرب فرصة".

وأضاف حمادة صدقي أن اللوائح تمنع تتويج الأهلي بالدوري خاصة وأن هناك دور كامل وبالتالي فهناك فرصة لعدد من الفرق الأخري للتتويج بالمسابقة منها المقاولون العرب والزمالك وبيراميدز، معلقاً :"طيب لو الأهلي خد الدوري مين كدا هيهبط؟"