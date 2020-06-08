شكرا لقرائتكم فايلر يتمسك بعودة شريف وعمار حمدي للأهلي في الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بعودة الثنائي محمد شريف وعمار حمدي لصفوف الفريق فور انتهاء اعارتهما لانبي وطلائع الجيش، رغم تلقى الثنائي العديد من العروض للرحيل، حيث تلقى شريف عرضاً للاستمرار في انبي كما دخل نادي الاتفاق السعودي في مفاوضات قوية لضمه، في الوقت الذي تلقى عمار حمدي عروضاً من أندية الاتحاد السكندري وبيراميدز، بجانب طلائع الجيش الذي يرغب في تجديد اعارته.

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وعكف فايلر ومعاونيه في الأهلي على دراسة ملف المعارين بدقة، حيث عكف الجهاز على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب، وهم صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.