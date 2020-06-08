شكرا لقرائتكم الخواجة: وليه ما نطبلشي لمرتضى منصور بعد اللي عمله للزمالك؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استكر محمود الخواجة نجم نادي الزمالك السابق الهجوم الذي يشنه البعض على لاعبي النادي ورموزه التاريخيين بسبب اشادتهم بمرتضى منصور رئيس مجلس ادارة النادي.

وقال محمود الخواجة خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك الفضائية أن مرتضى منصور حول النادي من الى قلعة جاذبة للجماهير والأعضاء والأبرز عندما نشاهد مشهد الأعضاء حاليا خلال تجديد العضويات بالرغم من ظروف فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محمود الخواجة: "ليه ما نطبلشي لمرتضى منصور وهو خلى النادي جاذب لكل الجماهير والأعضاء.. وقوفنا جانب الزمالك واجب علينا كلنا كلاعبين ونجوم في الفريق".

وتتواصل لجنة ملف نادى القرن بالزمالك، مع الدكتور فيكن جيزمجيان، مدير العلاقات العامة السابق بالاتحاد الإفريقى، من أجل الاستعانة به ملف القضية والذى أكد أنه لم يشارك في وضع معايير اختيار نادي القرن في افريقيا، مشيراً إلي أن مصطفي مراد فهمي سكرتير الاتحاد السابق هو من حدد المعايير وقام بوضع النظام الخاص بالنقاط للأندية في إفريقيا بعد استشارة عبده صالح الوحش المدير الفني السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم، مشدداً علي أنه لا يمكن أن يقوم مصطفى مراد فهمي بأي شئ بدون موافقة عيسى حياتو رئيس الكاف أو الإدارة التنفيذية للكاف وقتها.

وعقدت اللجنة المكلفة بملف نادي القرن بنادي الزمالك، اجتماعا من أجل تحضير كافة المستندات الخاصة بالقضية قبل تصعيدها إلى المحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بالحصول على حق النادي في اللقب، واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها خطوات التصعيد، على أن تكون الخطوة الأولى اللجوء للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ثم المحكمة الرياضية الدولية وعدم اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل مباشر، فى القضية التى يتحرك فيها الزمالك من أجل استرداد لقب نادى القرن من الأهلى.

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وأكد مصدر بمجلس القلعة البيضاء أن الاجتماع الذى ترأسه أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك فى هذه الجلسة، وحضره كل من هاني زادة وعلاء مقلد وأحمد مرتضى ثلاثي مجلس إدارة القلعة البيضاء، و محمد بيومي خبير لوائح كرة القدم، شهد استعرض بعض الملفات التى تملكها اللجنة إلى جانب الاستعانة بإثبات بعض وقائع الفساد في عهد عيسى حياتو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم السابق، بحيث تكون سلاح فى القضية للتأكيد على حق الزمالك في لقب نادي القرن.

وتمتلك اللجنة في الوقت الحالي مستند، وهو خطاب الفيفا الموجه إلى الاتحاد الإفريقي عام 2000 والذي أكد فيه أن الزمالك هو الأكثر حصولًا على البطولات خلال القرن الماضي، بينما لا تتوفر أي خطابات رسمية من الكاف للزمالك أو الاتحاد المصري لكرة القدم فيما يتعلق بطريقة احتساب عدد النقاط لاختيار النادي صاحب لقب نادي القرن.

وشهدت الفترة الأخيرة، إعادة إدارة الزمالك، لافتات نادى القرن على أسوار قلعة ميت عقبة، بعدما أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، على عودة لافتات نادى القرن على أسوار القلعة البيضاء، موضحًا أن اللافتة التى صنعها الزمالك كما هى والتعديل الوحيد الذى طرأ خلالها بحذف شعار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" منها وذلك بعدما تصدرت تلك اللافتة الأحداث فى الفترة الأخيرة بعدما قامت الإدارة البيضاء بتعليقها ومدون عليها "نادى الزمالك نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".