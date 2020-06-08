شكرا لقرائتكم مدرب المقاولون: معروف يوسف عايز يكمل معانا وطاهر طاهر نفسه يحترف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد علاء عبد الغنى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن طاهر محمد طاهر، جناح الفريق مؤكدا أنه يمتلك مهرات عالية ومن أفضل اللاعبين في مركزه.

أضاف عبد الغنى في تصريحات تلفزيونية لقناة اون "أون تايم سبورتس" :"طاهر محمد طاهر، من أفضل لاعبي مصر في مركزه فهو لديه مهارات وسرعات كبيرة"، متابعا :"طاهر، يرغب في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي، في الفترة المقبلة".

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وأضاف :"في حال عدم تلقي طاهر، أي عروض أوروبية، أتمنى استمراه مع الفريق في الفترة المقبلة، حتى تأتي له عروض مناسبة".

وأشار :"نرغب في الحصول على خدمات النيجيري معروف يوسف والمهاجم شكري نجيب، من ناديي الزمالك والإسماعيلي بشكل نهائي"، مؤكدا:"اللاعبان رحبا بالاستمرار مع المقاولون، ويتبقى المفاوضات مع أنديتهما".