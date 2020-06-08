شكرا لقرائتكم الأهلي ثالث أكثر الأندية الإفريقية تفاعلا على انستجرام بشهر مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد النادي الأهلي في المركز الثالث بقائمة أكثر الأندية الإفريقية تفاعلا على موقع "انستجرام" بموقع مايو الماضي، خلف قطبي الكرة المغربي الرجاء ثم الوداد، كونهما أكثر أندية القارة السمراء الذين ينشطون على موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

وحسب موقع ديبورتيس فينانزاس المتخصص في الإحصائيات، جاء الرجاء المغربي في صدارة الأندية الإفريقية بعدد تفاعل 5.92 مليون ، ثم الوداد بعدد 2.74 مليون، بينما الأهلي في المركز الثالث بعدد 1.24 مليون.

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ويعد الخلي من أكثر الأندية المصرية من حيث عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي سواء "فيس بوك أو تويتر أو انستجرام" ومن بعده الزمالك.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الوداد المغربي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يستعد الزمالك لمواجهة الرجاء في طرف نصف النهائي الآخر.