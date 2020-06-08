شكرا لقرائتكم ساسى: تدريبات الحجر الصحى طويلة ومرهقة نفسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر الدولى التونسى فرجاني ساسى، نجم نادى الزمالك، عن سعادته بالمشاركة فى تدريبات منتخب بلاده من جديد والتي أقيمت مساء اليوم، الاثنين، للمرة الأولى منذ توقف النشاط الرياضى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وسط إجراءات صحية مشددة منعًا لانتشار الوباء العالمى بين اللاعبين، وقال ساسى في تصريحات نشرتها "وكالة تونس أفريقيا للأنباء": "الفترة الأخيرة من الحجر الصحي كانت طويلة ومرهقة نفسيا. قمنا بمجهودات فردية من أجل الحفاظ على لياقتنا لكن التدريبات الفردية في المنزل غير كافية في تقديري".

أضاف نجم الزمالك "شخصيا حاولت الإلتزام بتوصيات البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني لفريقي الزمالك، لكن العودة لأجواء المنتخب ولقاء المدرب والأصدقاء مهم بكل تأكيد".

وكان اتحاد الكرة التونسى ذكر في بيانه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "وسط ترتيبات صحية نموذجية، عاد اليوم المنتخب الوطني إلى النشاط بمشاركة 13 لاعبًا".

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أضاف البيان أنه "قبل إجراء الحصة التدريبية الأولى اليوم أخضع الإطار الطبي اللاعبين إلى مجموعة من الاجراءات بهدف تأمين سلامة اللاعبين والمرافقين والجهاز الفني وذلك تماشيًا مع البروتوكول الصحي الذي وضعه الاتحاد وتمت المصادقة عليه من قبل السلطة المعنية ".

وتابع البيان "أجرى الجهاز الطبي اختبارات على جميع المشاركين في المعسكر من لاعبين ومدربين ومرافقين، كما تم تسليم اللاعبين كل المعدات الأساسية للوقاية مثل الكمامات والسائل المعقم وغيرها من المعدات لتعقيم مختلف اللوازم الرياضية إضافة إلى وثيقة توجيهية توضح أهم سبل الوقاية والسلامة ومختلف النصائح الضرورية للتوعية".

وواصل بيان الاتحاد التونسى "كما تم تعقيم الحافلة التي ستقل اللاعبين إلى ملعب التمارين ومختلف التجهيزات التي سيتم استعمالها في النزل من قبل الإطار الفني".