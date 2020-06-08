شكرا لقرائتكم ساربروكن يأمل بمواصلة مغامرته المثيرة في كأس ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ‬ يسعى ساربروكن أحد أندية الدرجة الرابعة إلى مواصلة مغامرته المذهلة في كأس ألمانيا وبلوغ المباراة النهائية عندما يلتقي باير ليفركوزن الثلاثاء.

وبات ساربروكن أول فريق درجة رابعة يصل إلى الدور قبل النهائي من بطولة الكأس، ويحلم بمواصلة الانطلاقة المذهلة، لكنه يواجه مهمة صعبة أخرى أمام باير ليفركوزن صاحب المركز الخامس في الدوري الألماني.

وقال لوكاس كواسنيوك المدير الفني لساربروكن في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": لقد وضعنا بصمتنا في تاريخ النادي وكرة القدم كأول فريق درجة رابعة يصل إلى الدور قبل النهائي. والآن نرغب في وضع بصمتنا في تاريخ الرياضة.

لكن في الوقت نفسه، تحلى كواسنيوك بالواقعية قبل مواجهة ليفركوزن، الفريق المدجج بالنجوم، وقال: نحن متواضعون لكننا نتحلى بالثقة. ففي كل 100 مباراة أمام ليفركوزن، يمكن أن نخسر 99 مرة. ولكننا نرغب في أن نجعل يوم التاسع من يونيو، إجازة في سارلاند "الولاية التي ينتمي إليها النادي".

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ولم يشارك ساربروكن في أي مباراة طوال ثلاثة أشهر، في ظل تعليق المنافسات بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إذ ألغيت منافسات الدرجة الرابعة التي يشارك بها.

ومع الإلغاء، حسم اللقب لصالح ساربروكن وضمن الفريق الصعود إلى الدرجة الثالثة، لكنه افتقد إيقاع المباريات لفترة طويلة.

وكما هو الحال في مباريات الدوري الألماني، ستقام مباريات كأس ألمانيا بدون جماهير وفي ظل إجراءات ومعايير صحية ووقائية صارمة، ويستضيف ساربروكن فريق ليفركوزن في فولكلينغن، في ظل خضوع استاد فريق الدرجة الرابعة لعمليات تجديد.

وكان ساربروكن قد انتزع بطاقة التأهل للمربع الذهبي بعد انتصار ماراثوني حسم بضربات الجزاء الترجيحية أمام فورتونا دوسلدورف في دور الثمانية، لكن مواجهة ليفركوزن تشكل الاختبار الأصعب لساربروكن حتى الآن.