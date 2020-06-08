أنجيه الفرنسي يرد.. هل يرغب في ضم "هدف الأهلي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد سباستيان لارسيه المدير الرياضي لنادي أنجيه الفرنسي، عدم صحة الأنباء التي ترددت خلال الفترة الأخيرة حول رغبة ناديه في التعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي.

ونفى لارسيه في تصريحات عبر صحيفة أويه فرانس المحلية في فرنسا، أن يكون هناك أي اهتمام من جانب ناديه بالتعاقد مع مهاجم مازيمبي في الصيف القادم.

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وكان مصدر في النادي الأهلي، قد أكد ليلا كورة مساء أمس، الأحد، أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق يضع موليكا على رأس أولوياته مع جاستون سيرينو لاعب صنداونز الجنوب أفريقي.

وفي حديثه للصحيفة الفرنسية، قال لارسيه: "لا يوجد أي اهتمام بهذا اللاعب نهائيًا".

واختتم: "جاسكون موليكا لن يكون لاعبًا في صفوف أنجيه خلال الموسم المقبل، لا نهتم بالتعاقد معه".