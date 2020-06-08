مهاجم سموحة السابق: أبكي كلما تألق محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قال الغاني جودوين أترام، مهاجم سموحة السابق، إنه يشعر بالحزن كلما تألق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أن مواطنه وزميله السابق صامويل أفوم كان بإمكانه الوصول لمكانة صلاح.

وقال جودوين أترام الذي زامل صامويل أفوم مع سموحة في 2010، في تصريحات لـ"غانا ويب": "أذرف دموعي على اختفاء أفوم، لأنه كان في ذروته عندما كان صلاح يكافح من أجل صنع اسم لنفسه في مصر".

وأضاف: "حتى يومنا هذا، أجلس هنا وأصرخ على أن محمد صلاح تمكن من الوصول إلى القمة وليس صامويل أفوم".

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وتابع: "لم يكن هناك من يلهم صامويل أفوم، لأنني تركته كلاعب شاب ورحلت إلى المملكة العربية السعودية، وهو انتقل إلى سويسرا، ليفتقد من يقف بجواره ويقدم له النصيحة".

وأكمل: "كلما كان صامويل أفوم في أيام العطلة كان يأتي إليّ، وأقول له (هل تدربت؟) وكان يرد قائلا (لقد تدربت بالفعل)، لكني عندما تركته سقط".

وأتم جودوين أترام قائلا: "في كرة القدم، من الجيد دائمًا أن يكون لديك أشخاص يحفزونك وينصحونك، يمكنني القيام بذلك بمفردي لأن لدي عقلية قوية، لكن الآخرين لا يمكنهم القيام بذلك بمفردهم".

يُذكر أن صامويل أفوم (29 عاما) تألق مع سموحة خلال موسمي (2010-11) و(2011-12)، قبل أن يرحل للدوري السويسري للعب مع أندية يانج بويز ونيوشاتل، ثم عاد إلى الدوري المصري من بوابة وادي دجلة عام 2016، قبل أن يلعب لسبارتاك زلايتبور فودا الصربي وأخيرا إيلفيس تامبيري الفنلندي.