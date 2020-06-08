تقارير: شكوك حول لحاق صلاح بمواجهة إيفرتون بعد تعرضه للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، قد تعرض لإصابة خلال تدريبات فريقه، مما أبعده عن المباراة الودية الداخلية التي أقيمت بين فريقين من الريدز.

ووفقاً لصحيفة "ليفربول إيكو"، فإن صلاح أثار القلق داخل النادي بعد تعرضه لإصابة منعته من المشاركة في تدريبات فريقه استعدادا لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه ليفربول غريمه إيفرتون بديربي "الميرسيسايد" في الـ21 من يونيو الجاري، بعد استئناف منافسات البريميرليج بعد توقفها لمدة وصلت إلى 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وقالت الصحيفة البريطانية أن صلاح تعرض لإصابة خلال التدريبات أبعدته عن المباراة الودية الداخلية التي أقيمت بين فريقين من الريدز.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح لم يكن الوحيد الذي غاب عن المباراة الداخلية، بل أن الثنائي أندي روبرتسون والحارس أدريان غابا أيضا.

وأضافت الصحيفة أن هناك شكوك لدى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، حول إمكانية لحاقة بأول مباريات الريدز في البريميرليج عقب استئنافه مرة أخرى بسبب الإصابة.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط فقط ليتوج رسميا باللقب.