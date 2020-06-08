الخليج 365 يكشف حجم إصابة صلاح .. وفرصه في اللحاق بمباراة الديربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:
تعرض النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، لإصابة خلال تدريبات فريقه، مما جعل الشكوك تحوم حول مشاركته في مواجهة الرديز أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد.
ويواجه ليفربول غريمه إيفرتون في الـ21 من يونيو الجاري، بعد استئناف منافسات البريميرليج بعد توقفها لمدة وصلت إلى 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وكانت عدة تقارير أشارت إلى أن هناك شكوكا لدى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، حول إمكانية لحاق صلاح بأول مباريات الريدز في البريميرليج عقب استئنافه مرة أخرى بسبب الإصابة التي تعرض لها.
وعلم "الخليج 365" أن صلاح قد تعرض لكدمة طفيفة في المباراة التجريبية التي أقيمت بين لاعبي ليفربول منذ أربع أيام، وأنه شارك في التدريبات بعدها بشكل طبيعي، وغيابه عن التدريب بعدها كان مجرد إجراء وقائي، وأنه سيكون جاهزاً للمشاركة في مباراة إيفرتون.
جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط فقط ليتوج رسميا باللقب.
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