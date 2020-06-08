دراسة: صلاح سادس أغلى لاعب كرة قدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

حل المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في المركز السادس بين أغلى لاعبي كرة القدم في العالم، في أحدث دراسة للمركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES".

وحافظ العديد من نجوم كرة القدم على قيمتهم السوقية المرتفعة، رغم الأزمة الاقتصادية المتوقع أن تسيطر على عالم كرة القدم، بسبب تبعات جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتصدر الفرنسي كيليان مبابي قائمة أغلى لاعبي كرة القدم في الوقت الحالي، حيث بلغت قيمته السوقية 231.1 مليون جنيه إسترليني، في الدراسة الدورية التي يصدرها المركز.

وشهدت القائمة ظهورًا لافتًا للنجوم الإنجليز الشباب، حيث سيطروا على أربعة مراكز بين المراكز الخمسة الأولى، بينما احتل الكندي الصاعد ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ المركز التاسع، في واحدة من أبرز مفاجآت التصنيف.

وتبعًا لدراسة "CIES" جاءت قائمة أغلى لاعبي العالم كالتالي:

1- كيليان مبابي "باريس سان جيرمان": 231.1 مليون جنيه إسترليني

2- رحيم ستيرلينج "مانشستر سيتي": 173.6 مليون جنيه إسترليني

3- جادون سانشو "بوروسيا دورتموند": 159.7 مليون جنيه إسترليني

Advertisements

4- ترينت أليكساندر أرنولد "ليفربول": 152.6 مليون جنيه إسترليني

5- ماركوس راشفورد "مانشستر يونايتد": 135.8 مليون جنيه إسترليني

6- محمد صلاح "ليفربول": 129.2 مليون جنيه إسترليني

7- ساديو ماني "ليفربول": 124.1 مليون جنيه إسترليني

8- أنتوان جريزمان "برشلونة": 121.6 مليون جنيه إسترليني

9- ألفونسو ديفيز "بايرن ميونخ": 119 مليون جنيه إسترليني

10- هاري كين "توتنهام هوتسبر": 105.8 مليون جنيه إسترليني