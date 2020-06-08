ناد تركي يسعى لضم هدف الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية اهتمام نادي فنربخشة التركي بالتعاقد مع محمد الناهيري لاعب الوداد المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "فاناتيك" التركية إن فنربشخة يسعى لضم محمد الناهيري الذي ينتهي عقده مع الوداد بنهاية الموسم الحالي (2019-20).

وأضافت أن فنربشخة يرغب في تدعيم الجبهة اليسرى من أجل تعويض حسن علي كالديريم الذي لم يجدد عقده مع النادي التركي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن فنربشخة سيجد منافسة على ضم الناهيري مع نادي الزمالك، الذي فتح خط المفاوضات مع اللاعب من أجل ضمه.

وكانت تقارير مغربية كشفت أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، أعلن رغبته في التعاقد مع الناهيري ووليد الكرتي من الوداد.

ولعب محمد الناهيري 13 مباراة مع الوداد في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري، ورغم الاعتماد عليه في الدفاع كظهير أيسر إلا أنه سجل 6 أهداف.

يذكر أن صاحب الـ28 عاما تبلغ قيمته التسويقية في الوقت الحالي 900 ألف يورو، وفقًا لبيانات موقع "Transfermarkt" المتخصص في الإحصائيات.