حازم امام: غياب الجماهير يقلل من متعة مباريات البوندسليجا

قال حازم امام نجم المنتخب الوطني و الزمالك السابق، بأن الدوري الألماني ينقصه المتعة من الجانب الفني، وغياب الجمهور، بعد قرار عودته عقب فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في توقفه بشهر مارس الماضي. تسبب في توقفه بشهر مارس الماضي. اضاف حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت "غياب الجمهور مؤثر والمتعة غائبة، رغم عودة البوندسليجا، كما اننا نترقب عودة

وتابع نجم الزمالك:" سنعرف ونحكم في ظل غياب الجمهور عن تلك المباريات ايضًا مدى تأثير عدم حضورهم".

وأشار:" كنا ارى ان الاسعار ستنخفض بشكل كبير ، ويظهر بعض الركود الاقتصادي". كما اننا نترقب عودة الدوري الإسباني والايطالي والإنجليزي".وتابع نجم الزمالك:" سنعرف ونحكم في ظل غياب الجمهور عن تلك المباريات ايضًا مدى تأثير عدم حضورهم".وأشار:" كنا ارى ان الاسعار ستنخفض بشكل كبير ، ويظهر بعض الركود الاقتصادي".

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