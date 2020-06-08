رومارينيو يهدد اتحاد جدة بالرحيل بسبب أزمة المستحقات

كشفت تقارير سعودية أن البرازيلي رومارينيو مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي، يهدد ناديه بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال عدم حصوله علي مستحقاته المتأخرة. مستحقاته المتأخرة. وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن رومارينيو ينتظر الحصول علي مستحقاته والا فإنه سيرحل عن الفريق، بعد أن سافر الي البرازيل في يناير الماضي انتظاراً للحصول علي مستحقاته والتي وعده مسئولو النادي بسدادها خلال الشهر الجاري. بعد أن سافر الي البرازيل في يناير الماضي انتظاراً للحصول علي مستحقاته والتي وعده مسئولو النادي بسدادها خلال الشهر الجاري. ويمتلك رومارينيو العديد من العروض السعودية والخليجية، بجانب أكثر من عرض برازيلي.

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