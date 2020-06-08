حمادة صدقي: أؤيد استئناف الدوري من أجل المصلحة العامة

كشف حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة عن موقفه من غستئناف الموسم الحالي لمسابقة الدوري، ورأيه في مقترح تطبيق دوري المجموعتين بالموسم المقبل.
وقال صدقي: " المصلحة العامة هي أنتستأنف مسابة الدوري هذا الموسم، كل مدرب يبحث عن مصلحته، ومن مصلحتي أن يتم إستكمال الموسم الحالي".
وأضاف: " نحن في المركز السادس،وأعتقد اننا قادرون علي المنافسة للتواجد بالمربع الذهبي".
وأكمل درب سموحة: " الموسم الحالي استثنائي، أري أن يتم استكماله لتحديد البطل والمتأهلين للمشاركة في المسابقات القارية بالموسم المقبل، علي أن يتم الغاء الهبوط، وأن نخوض الموسم الجديد بنظام دوري المجموعتين".
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