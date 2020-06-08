الأهلي يتجه لرفض رحيل نجومه إلى بيراميدز

تتجه النية داخل إدارة النادي الأهلي لرفض طلب نادي بيراميدز بالتعاقد مع الثلاثي أحمد الشيخ وعمار حمدي ومحمد شريف لاعبي الفريق سواء على سبيل البيع أو الإعارة. وأبدى مسؤولو الأهلي تحفظهم على فكرة انضمام الثلاثي لصفوف بيراميدز في الموسم المقبل خاصة أن بيراميدز منافس مباشر للنادي الأهلي في البطولات المحلية. ويستعد بيراميدز لتقديم عرض رسمي لضم اللاعبين الثلاثة سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة.

سواء على سبيل البيع أو الإعارة. وأبدى مسؤولو الأهلي تحفظهم على فكرة انضمام الثلاثي لصفوف بيراميدز في الموسم المقبل خاصة أن بيراميدز منافس مباشر للنادي الأهلي في البطولات المحلية. ويستعد بيراميدز لتقديم عرض رسمي لضم اللاعبين الثلاثة سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة.

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