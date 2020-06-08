شاهد.. الأندية تشكر جمعية اللاعبين المحترفين على الدعم المالي

توجهت أندية نهضة العامرية، الترام، الحرية، الرجاء، الجزيرة والحمام بالشكر إلى جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة الكابتن مجدي عبد الغني. المحترفين برئاسة الكابتن مجدي عبد الغني. يأتي ذلك بعد أن تسلم مسئولو هذه الأندية الدعم المخصص للاعبي كرة القدم المتضررين من أزمة كورونا في الدرجة الثانية والثالثة والرابعة.

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